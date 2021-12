Neusserin Melanie Bröxkes hilft Flutopfern : Helfer bringen ein wenig Weihnachten ins Flutgebiet

Foto: Melanie Bröxkes 8 Bilder Wie Neusser Helfer ein wenig Weihnachten ins Flutgebiet bringen

Neuss Die Neusserin Melanie Bröxkes und ihr Team werden im neuen Jahr die Hilfstransporte in die von der Flutkatastrophe betroffenen Gebiete fortsetzen.

Es ist das erste Weihnachtsfest im Ahrtal und der Eifel nach der verheerenden Flutkatastrophe im Sommer, die vielen Menschen das Leben kostete. Ein traditionelles Fest hat es dort vielerorts nicht gegeben. So lautet die Einschätzung von Melanie Bröxkes. Die Neusserin und ihr Team helfen seit Monaten den Flutopfern in den Krisengebieten. In dieser Zeit haben sie mehr als 3000 Tonnen an Gütern in die Orte gefahren. Allein der Pfand für die transportierten Wasserflaschen umfasst rund 140.000 Euro. Doch Bröxkes ist nach wie vor unermüdlich im Einsatz. Für ihr Engagement hat die 50-Jährige vor kurzem einen Sonder-Ehrenamtspreis im Rahmen der Verleihung des Neusser Heimatpreises erhalten. Was treibt sie an, immer weitere Hilfstransporte zu organisieren?

Lebensmittel und Wasser werden vor allem gebraucht. Foto: Melanie Bröxkes

Am 15. Juli hörte die Neusserin in den Medien von den Ausmaßen des Unwetters im Ahrtal und der Eifel. „Was machen die Menschen da jetzt?“, fragte ihre Tochter, als Bröxkes ihr davon erzählte. Eine Frage, auf welche die Mutter keine Antwort hatte – und die sie von da an beschäftigte. Kurzum organisierte sie an einem Wochenende eine Sammelaktion für Spenden, die sie sonntags ausfahren wollte. Doch aus ein paar Spenden wurden Tonnen, aus den geplanten zwei Tagen wurden Monate und aus Fremden wurden Freunde. „Wer einmal in so einem Gebiet war, der fährt da immer wieder hin“, erklärt Melanie Bröxkes ihren Einsatz.

Die Freude bei den Bewohnern ist groß, wenn Melanie Bröxkes und ihr Team kommen. Foto: Rudolf Wichert Photografie

Nichtdestotrotz war es auch für sie, die selbst lange in der Eifel gelebt hat, anfangs sehr schwierig. Es ist eine Mischung aus Ohnmacht und Hilflosigkeit, mit der das Team vor Ort konfrontiert werde. „Man weiß, man hilft, aber das reicht nicht“, sagt Bröxkes. Deshalb arbeite ihr Team mit der Seelsorge zusammen, um das Erlebte zu verarbeiten. Obwohl sich der optische Zustand der betroffenen Orte dank der tausenden freiwilligen Helfer mittlerweile verbessert habe, seien die Städte nach wie vor fernab jeglicher Zivilisation, so die Neusserin. An den Besuch einer Kirche an den Feiertagen sei zum Beispiel vielerorts nicht zu denken, da auch diese Gebäude von der Flut betroffen waren.

Melanie Bröxkes im Einsatz. Foto: Rudolf Wichert Photografie

Doch das Helferteam um Melanie Bröxkes brachte auf seinen Touren in das Flutgebiet wenigstens ein Stück Weihnachten mit: „Wir haben Adventskalender, Kränze und Geschenke für die Kinder verteilt. In die Kinder- und Jugendeinrichtung ,Hot’ in Sinzig haben wir zum Beispiel 60 Geschenke gegeben, damit die Kinder auch mal was anderes sehen als die Dreckmassen“, berichtet die 50-Jährige.