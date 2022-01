Tische und Stühle aus Meerbusch : Biker bringen Möbel ins Ahrtal

Meerbusch Der Motorradclub Stylians for Kids unterstützt die Stadt Meerbusch dabei, ausrangierte Tische und Stühle aus den Grundschulen ins Flutgebiet zu bringen. Am Samstag brechen die Biker mit einem Korso und zwei Lkw ins Ahrtal auf.

Um die Abholung in den Schulen, die Lagerung und den Transport zu organisieren, arbeitet die Stadt mit dem Bikerclub Stylians for Kids zusammen. Die Motorradfahrer setzen sich für benachteiligte oder kranke Kinder in der Region Niederrhein ein, haben aber kurz nach der Flut im Ahrtal auch dort geholfen, indem sie Lebensmittel und Hilfsgüter in die Krisenregion transportieren. Nun werden die Stylians 1600 Stühle und 800 Tische transportieren, dafür haben ihnen Firmen zwei 40-Tonnen-Lastwagen zur Verfügung gestellt. Begleitet werden soll der Transport in die Eifel von einer Flotte aus Motorrädern. „Bürgermeister Christian Bommers wird uns verabschieden, dann fahren wir mit 30 oder 40 Mann auf unseren Motorrädern ins Ahrtal, um dort die gespendeten Möbel abzugeben“, sagt Fred Bovensiepen, der bei den Stylians den sogenannten Roadname „Fitti“ trägt.

Hintergrund der Aktion ist, dass ab dem Schuljahr 2026 ein Anspruch auf einen Platz im Offenen Ganztag besteht, daher müssen die Schulen an vielen Ecken aufrüsten – so auch beim Mobiliar, das künftig flexibel im Unterricht und in der Betreuung einsetzbar sein muss. Aussortiert wurden die alten Tische und Stühle in der Woche vor Weihnachten, seither wurden die, die noch verwendet werden sollen, in Aulen und Turnhallen gelagert. Dort holen sie die Biker in dieser Woche ab und sammeln sie in zwei Hallen auf dem Areal Böhler, von wo aus der Transport in die Flutgebiete starten soll. Bei der Arbeit haben die Mitglieder der Stylians Verstärkung durch Mitglieder befreundeter Motorradclubs, etwa der Street Ghosts. Die Männer und Frauen in den schwarzen Lederkutten mit den auffälligen Aufnähern scherzen und albern bei der Arbeit herum, der Ton ist locker. „Die Leute gucken uns in unserer Montur schon manchmal schräg an“, sagt Fitti von den Stylians lachend. „Aber wir sind längst nicht so grimmig, wie es den Anschein hat.“