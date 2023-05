Brauchtum in Meerbusch Benedikt Brand erobert Königskrone beim Vogelschießen in Ossum-Bösinghoven

Schon am Vormittag hatte Lisa Fiehl die Jungschützenkönigswürde errungen und damit Dennis Heckenbach beerbt, der am Abend den Prinzenorden des Bezirksverbandes Krefeld-Willich-Meerbusch erhielt – auch dies wegen Corona mit Verspätung. Die Prinzessin hat dabei eine weite Anreise, da die 25-Jährige als Maskenbildnerin am Volkstheater in Wien arbeitet. Fiehl gehört der vor drei Jahren aus der Taufe gehobenen Gruppe der Musketiere an und wird von ihrem Bruder und Gruppenkameraden Michael begleitet. In edlem Schwarz mit blutroten Verzierungen und dem elegant über der Schulter getragenen Cape ist die Uniform der neun jungen Männer und Frauen Mitte 20 ein besonderer Blickfang. Nach der erzwungenen Schützenpause erlebte die begeisterte Truppe gleich beim ersten offiziellen Auftritt mit dem Prinzenschuss einen Glücksmoment.