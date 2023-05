Nach langer Corona-Pause Viel Spaß rund um die große Drehleiter

Auf dem Feuerwehrgelände waren Einsatz- und Löschfahrzeuge aufgestellt, die große Drehleiter ragte in den blauen Himmel. Dazu gab es einige Aktionen, die bei den Kindern, aber auch bei ihren Eltern gut ankamen. Schnell bildeten sich am Absperrgitter lange Schlangen. Schon die Kleinsten durften sich am Wasserschlauch versuchen. Für sie war eine Holzwand mit bunten Häusern bemalt worden. Eines brannte lichterloh und musste nun schnell gelöscht werden. Dazu sollten die Kids auf ein Loch zielen, das sich im Dachgeschoss befand. Und das war gar nicht so einfach. Aber es machte offensichtlich viel Spaß. Gleich nebenan animierte die Jugendfeuerwehr die Kinder, den Umgang mit einem Feuerlöscher zu trainieren. Dazu waren diese mit Wasser und Druckluft gefüllt worden. In einer Feuerschale befand sich ein metallener Würfel, der plötzlich in Flammen stand. Mit einem kräftigen Strahl aus dem Feuerlöscher musste der Brandherd gelöscht werden, was in den meisten Fällen gut gelang und Spaß machte.