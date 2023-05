Kultur in Meerbusch Liebe auf den ersten Ton

Eine musikalische Vorliebe in der Familie spielt offenbar in der Regel keine entscheidende Rolle – die Beratung der Musikschule führt die Kinder an die Instrumente heran. „Die Kinder, die zum Tag der offenen Tür kommen oder an den Instrumentenvorstellungen teilnehmen, wissen schnell, welches Instrument für sie das richtige ist. Es ist Liebe auf den ersten Ton“, sagt Anne Burbulla. An der Auswahl des Instruments hat aber auch Dozent Peter Koch einen großen Anteil. Die Art, wie er die Blasinstrumente vorstellt, begeistert die Kinder. Und heute lobt er: „Jeder dieser jungen Musiker war schon bei Youtube-Musikwettbewerben erfolgreich. Alle fünf sind hochbegabt.“ Das kann der Fachleiter Blasinstrumente bestens beurteilen – er unterrichtet seit knapp 40 Jahren in der Musikschule. Für die fünf musizierenden Kinder ist er in vielerlei Hinsicht ein vertrauter Ansprechpartner. „Er möchte immer noch etwas lernen“, haben sie in der ersten Osterferienwoche festgestellt. Denn diese Zeit hat das Bläser-Quintett plus Lehrer als Auszeichnung in der Nähe von Arnheim in den Niederlanden verbracht. „Wir waren in einer umgebauten Kaserne. Dort waren auch die Räume aufs Musizieren ausgerichtet. Das war ziemlich genial. Beim täglichen Unterricht mit Peter Koch haben wir sehr viel gelernt. Und wir sind ganz eng zusammengewachsen“, erzählen Valeria, Anton, Nils, Shikang und Wassily.