Engagement in Meerbusch FC Büderich 02 spendet Trikots nach Ghana

In den Lagerräumen am Eisenbrand hatten sich im Laufe der vergangenen Jahre viele ältere Trikotsätze, Trainingsklamotten, Sporttaschen und Bälle angesammelt, die der Verein nicht mehr benötigte. Als Opoku davon erfuhr, fragte er an, ob er all diese Dinge nutzen kann, um sie nach Ghana zu bringen. „Für uns war es gar keine Frage, dass wir Osei unterstützen werden. Die Sachen war allesamt noch in einem ordentlichen Zustand, standen bei uns aber eigentlich nur noch im Weg rum“, berichtet FCB-Jugendleiter Phil Kathöfer.