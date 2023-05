Austausch mit der Partnerstadt Meerbuscher Delegation zurück aus Fouesnant

Anlass des deutsch-französischen Treffens war das 55-jährige Bestehen der „Jumelage“, die im Jahr 1968 zwischen der damals noch selbständigen Gemeinde Strümp und der Gemeinde Fouesnant geschlossen wurde und 1970 in die Trägerschaft der Stadt Meerbusch überging. Die Feiern zu diesem Anlass wurden auch durch den Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai geprägt. Fouesnants Bürgermeister Roger Le Goff hatte seinen Amtskollegen eingeladen, zu diesem Anlass aus deutscher Sicht am Ehrenmal über das Thema Krieg und deutsch-französische Versöhnung zu sprechen. „Eine Ehre und zugleich ein bewegender Moment für mich“, so Bommers. Die Freundeschaft zwischen Meerbusch und Fouesnant sei auch als Ausdruck der deutsch-französischen Freundschaft zu verstehen.