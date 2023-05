Tag der Pflege Pflegebranche schlägt Alarm

Zum heutigen Tag der Pflege fordern die Einrichtungen dringend dazu auf, dem akuten Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Es muss, so heißt es in einem offenen Brief der Johanniter, eine spürbare Verbesserung der Rahmenbedingungen geben, um Menschen für die Arbeit in der Pflege zu gewinnen.