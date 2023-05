Fotos vom Meerbuscher Profi Fotoshootings zum Muttertag

Viola ist schon ganz unruhig. Sie rutscht auf ihrem Stuhl herum und möchte gerne, dass es bald losgeht. Gemeinsam ist sie mit ihrer Mutter Verena ins Fotostudio „Feingefühl“ an der Düsseldorfer Straße in Büderich gekommen, um an einem Muttertagsfotoshooting teilzunehmen. Mutter und Tochter haben sich bei Fotografin Sandra Sperlinger angemeldet und sind in ihren Jeans und weißen Blusen in Studio gekommen.