Politik in Meerbusch Meerbusch bekommt eine neue Satzung

In diesen Wochen berät die Meerbuscher Stadtpolitik eine Neuordnung der Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt. Im April hätte der Haupt- und Finanzausschuss dem Rat, der einige Tage später zusammenkam, bereits eine Empfehlung für den Beschluss – ihr wird dann in der Regel gefolgt – geben können. Die Politiker meldeten jedoch Bedarf an, sich noch über die Details der neuen Regelungen zu beraten. Wir beantworten in diesem Zusammenhang die wichtigsten Fragen.