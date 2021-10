Kultur in Meerbusch : Landschaften in Acryl und Bilder zum Entdecken

Heike Barbara Litt ist in diesem Jahr die letzte Gastkünstlerin, die in der Atelier-Galerie Kraft in Osterath ihre Arbeiten ausstellt. Foto: RP/A. Kraft

Osterath Ab Samstag, 30. Oktober, sind in der Atelier-Galerie Kraft in Osterath Acrylmalereien, Grafiken und Collagen von Heike Barbara Litt zu sehen. Zur Finissage gibt es Musik von „Anders Folk“.

(mgö) Mit den Begriffen „Findebilder“ oder „Erzählbilder“ umschreibt Angelika Kraft einige der Arbeiten, die Heike Barbara Litt ab 30. Oktober in der Atelier-Galerie Kraft in Osterath zeigt: „Diese Bilder sind durch erlebte Ereignisse entstanden, in Kombination mit aufgenommenen und integrierten Strukturen. Sie sind täglich in unserer Umgebung zu finden – sie müssen nur entdeckt werden.“ Aber es sind auch abstrahierte Landschaften in Acryltechnik zu sehen.

Die Arbeiten der in Tönisvorst lebenden Künstlerin sind in den vergangenen vier Jahren in ihrem Atelier entstanden. Ihre Werke sind seit 2008 in verschiedenen Einzel- und Gruppenausstellungen zu sehen. Studien in Malerei und Grafik im Institut für Ausbildung in bildender Kunst und Kunsttherapie (IBKK) bildeten die Grundlage für ihr künstlerisches Schaffen. Diese Kenntnisse vertiefte Heike Barbara Litt mit der Teilnahme an zusätzlichen Symposien und Kursen im In- und Ausland.

Einige der künstlerischen Aspekte gibt sie auch in Kunstkursen für Kinder und Jugendliche weiter, beispielsweise mit schnell erlernbaren Techniken, die die Gestaltung eigener Notizblöcke ermöglicht. Außerdem ist die Künstlerin Mitglied in verschiedenen Künstlervereinigungen und Initiatorin sowie Organisatorin von Kunstaktionen. Dazu gehört unter anderem die Benefiz-Kunst-Aktion „Querbeet – friends for children 2013“.

Die Finissage dieser letzten Gastausstellung im Jahr 2021 in der Atelier-Galerie-Kraft will die Galeristin nutzen, um erneut ein musikalisches Highlight zu bieten. Ab 11 Uhr am Sonntag, 14. November, sind „Anders Folk“ auf Instrumenten aus unterschiedlichen Kulturen und Epochen zu hören, „Folk mal anders“. Da nur eine sehr begrenzte Zahl von Plätzen vorhanden ist, ist eine Anmeldung unter 0172-9919776 erforderlich.