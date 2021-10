Erfolg für Meerbuscher Golfer : Meerbuscher Golfer steigen in höchste Spielklasse auf

Das erfolgreiche Team der 1. Herren des Golfclub Meerbusch. Foto: RP/Golfpark Meerbusch

Meerbusch Die erste Mannschaft des Golfclub Meerbusch ist am 10. Oktober in die höchste Spielklasse in Nordrhein-Westfalen aufgestiegen. Damit gehört der GC Meerbusch zu den acht besten Mannschaften in NRW.

(RP) Die 1. Herren des Golfclub Meerbusch können stolz auf ihre Saison sein. Im August als Aufsteiger auf Bundesebene in der Deutschen Golf Liga (DGL) noch den Klassenerhalt in der Regionalliga geschafft, hat man nun einen der größten Erfolge in der Geschichte des Golfclubs errungen: den Aufstieg in die 1. Liga des Willy-Schniewind Mannschaftspreis.

Der NRW-Mannschaftspokalwettwebewerb wurde coronabedingt aus dem Juni in den Oktober verlegt. Als Aufsteiger 2019 durfte der GC Meerbusch sogar Austragungsort des Mannschaftswettbewerbs in der 2. Liga sein. Zwei Monate waren vergangen seit dem letzten DGL-Spieltag, sodass für die Mannschaft um Trainer Jin-Woo Park eine Prognose schwierig war. Zudem war die Konkurrenz mit Mannschaften aus Krefeld, Mülheim und Aachen stark. All das aber hatte keinen Einfluss auf die Leistung der Clubmannschaft aus Meerbusch. Vielmehr lautete die Devise: Kämpfen um jeden Schlag, sich auf das eigene Spiel konzentrieren und gucken, was am Ende dabei rumkommt. Und so holte man tatsächlich am 10. Oktober mit einem starken Ergebnis von sieben Schlägen über Par und drei Schlägen Vorsprung auf den Krefelder GC den ersten Platz.