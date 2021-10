Prozess am Landgericht Düsseldorf : Zigarettenschmuggler aus Meerbusch vor Gericht

Fahnder des Hauptzollamts in Bielefeld hatten in einem polnischen Lastwagen über 3,5 Millionen Zigaretten sichergestellt. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Meerbusch Fünf Männer aus Meerbusch, Mönchengladbach und Polen müssen sich ab dem 9. November vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Das Quintett soll Zigaretten aus Polen nach Deutschland am Fiskus vorbei geschmuggelt haben. Ihnen drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis.

Rückblick: Am 10. November 2020 hatten Fahnder des Hauptzollamts in Bielefeld in einem polnischen Lastwagen über 3,5 Millionen Zigaretten sichergestellt. Die gut 17.000 Stangen waren unversteuert und unverzollt aus Polen nach Deutschland gekommen und wohl für den Weitertransport nach Belgien vorgesehen. Anschließend entschlossen sich Polizei, Zoll und Staatsanwaltschaft, Wohnungen und Lagerhallen in Meerbusch, Krefeld, Düsseldorf, Mönchengladbach und Tönisvorst zu durchsuchen. Die Ermittler konnten hier 120.000 Euro Bargeld, weitere Zigaretten und Schießkugelschreiber feststellen – fast schon wie in einem „James Bond“-Film. Mehrere Männer polnischer Herkunft wurden damals in Meerbusch und Umgebung festgenommen.