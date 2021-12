Lack zerkratzt, Reifen zerstochen : Zahlreiche Autos im Erkelenzer Land beschädigt

Erkelenzer Land Von mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen berichtet die Polizei im Kreis Heinsberg. Taten fanden auch in Hückelhoven, Erkelenz und Wegberg statt.

In Hückelhoven zerstachen Unbekannte am Samstag, 18. Dezember, zwischen 9 und 10 Uhr den hinteren rechten Reifen eines Pkw auf einem Parkplatz am Landabsatz/Sophiastraße. In Brachelen verkratzten Täter in der Nacht zu Freitag, 17. Dezember, die rechte Seite eines Autos, das an der Südstraße parkte. In Ratheim verkratzten unbekannte Täter am Donnerstag, 16. Dezember, zwischen 7 und 8.50 Uhr, den hinteren rechten Kotflügel eines Pkw, der an der Straße Krickelberg abgestellt war.