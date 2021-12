Beuys in Düsseldorf : Europäischer Kulturmarken-Preis für die Beuys-Radtour

Düsseldorf Auch durch Düsseldorf führt die Tour, die jetzt ausgezeichnet wurde. Wichtige Stationen des Lebens und Schaffens von Joseph Beuys sind zusammengestellt worden.

Die in diesem Jahr entwickelte Fahradtour „Beuys & Bike“ ist preisgekrönt. 100 Jahre nach Geburt des 1986 gestorbenen Künstlers Joseph Beuys war die Fahrradtour zu wichtigen Stationen seines Lebens und Schaffens unter Federführung von Tourismus NRW konzipiert worden. Geschäftsführerin Heike Döll-König nahm dafür jetzt am KIT die Bronzestatue Aurica entgegen. Das Projekt gewann den Europäischen Kulturmarken-Award in der Kategorie „Europäische Kulturtourismusregion“.

Die Tour ist 300 Kilometer lang, von Kleve bis nach Leverkusen. In Düsseldorf gehören die Kunstakademie, das Wohnhaus sowie Atelier am Drakeplatz in Oberkassel und die Gaststätte Ohme Jupp in der Altstadt zu den Stationen. Die Tour lässt sich als Ganzes oder in Etappen abfahren sowie in Navigationsprogramme einbetten. Im Netz finden sich ausführliche Erklärungen zu den Stationen (www.nrw-tourismus.de/beuys).