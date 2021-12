Hückeswagen in der Corona-Pandemie : Jetzt wieder fünf Testzentren offen

Hückeswagen Das Testzentrum Hückeswagen an der Bahnhofstraße hat wieder geöffnet. Mitarbeiter Francisco Borges verteilte zur Neueröffnung als Begrüßungsgeschenk FFP2-Masken und Desinfektionsmittel an die Besucher.

Lange Wartezeiten vor den Corona-Testzentren, wie zuletzt vor der Montanus-Apotheke, könnte es in Hückeswagen erst einmal nicht mehr geben. Denn jetzt stehen in der Schloss-Stadt wieder fünf Testzentren bereit. Denn wiedereröffnet hat jetzt das Testzentrum Hückeswagen an der Bahnhofstraße 3 im ehemaligen „Weinlädchen“ an der Einfahrt zur Islandstraße, nachdem es im Sommer erst einmal wieder geschlossen hatte.

Mitarbeiter Francisco Borges verteilte zur Neueröffnung als Begrüßungsgeschenk FFP2-Masken und Desinfektionsmittel an die Besucher. „Man kann bei uns einen Online-Termin vereinbaren, aber auch ohne Termin vorbeikommen“, gab er im Gespräch mit unserer Redaktion an. Als besonderen Service bietet die Teststation durchgehenden Öffnungszeiten, auch in den Abendstunden und an den Feiertagen: Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 20 Uhr, sonntags 10 bis 20 Uhr, Heiligabend und Silvester von 6 bis 16 Uhr, erster und zweiter Weihnachtstag von 10 bis 14 Uhr, Neujahr von 14 bis 20 Uhr. Anmelden kann man sich online unter www-testzentrum-hückeswagen.de. Weitere Testmöglichkeiten auf Stadtgebiet bieten Fleischwaren Blumberg in Kobeshofen und seit Dienstag auch in Wiehagen vor dem Penny-Markt (unsere Redaktion berichtete), sowie die Montanus-Apotheke (im Montanus-Haus und im ehemaligen Hotel zur Post) sowie die Zahnarztpraxis Dr. Fadma Al Ghaddioui, Goethestraße 22.