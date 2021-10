Kriminalität in Meerbusch : Hauseigentümer überraschen Einbrecher in Lank-Latum

Lank-Latum Am Mittwochabend waren in Lank-Latum Einbrecher unterwegs. Beide Male konnten sie unerkannt und ohne Beute entkommen. Die Polizei prüft nun, ob es zwischen beiden Taten einen Zusammenhang gibt.

Am Mittwochabend, 27. Oktober gegen 19.15 Uhr, haben Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße „Kaldenberg" in Lank-Latum aufgehebelt. Als der Eigentümer die Haustür aufsperrte, hörte er Geräusche aus dem unbeleuchteten Haus. Daraufhin verließ der Meerbuscher das Haus, verständigte den Polizeinotruf 110 und wartete in sicherer Entfernung auf die Einsatzkräfte.