Kriminalität in Meerbusch : Polizei sucht mit Hubschrauber nach Einbrechern

Ein Hubschrauber kreiste am Dienstagabend über Meerbusch. Foto: dpa/Wolfram Kastl

Osterath Am frühen Dienstagabend kreiste ein Hubschrauber über Meerbusch. Die Polizei suchte drei Männer, die zuvor in ein Reihenhaus in Osterath eingebrochen waren.

(RP) Einbrecher sind am Dienstagabend in ein Reihenhaus an der Viehgasse eingedrungen. Gegen 18.50 Uhr überraschte der Bewohner die Täter. Der Zeuge sah drei Männer mit Taschenlampen aus seinem Haus über den Garten flüchten. Die Polizei war sofort mit mehreren Kräften im Einsatz. Zusätzlich fahndete ein Hubschrauber nach den Flüchtigen. Die bisherige Fahndung blieb aber bislang ohne Erfolg. Auch Art und Umfang der Beute sind noch unbekannt. Die Polizei nahm am Tatort Spuren auf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden.