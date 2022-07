Nahverkehr : Geänderter Fahrplan für den Niers-Express

Meerbusch Am kommenden Dienstag müssen Fahrgäste der Linie RE 10 mit Umleitungen, Haltausfällen und Ersatzverkehren rechnen. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Die Verbindungen des RE 10 am um 4:26 und 5:26 Uhr ab Krefeld Hbf nach Düsseldorf Hbf werden ab Krefeld-Oppum ohne Zwischenhalt nach Duisburg Hbf umgeleitet. Während die erste Verbindung des Tages nach regulärem Fahrplan um 4:26 Uhr abfährt, startet der nachfolgende Zug bereits um 5:15 Uhr in Krefeld. Fahrgäste, die ihre Reise nach Osterath oder Düsseldorf-Bilk um 4:26 Uhr starten, können den Schienenersatzverkehr um 4:35 Uhr ab Krefeld-Oppum nutzen. Wer den Zug um 5:15 Uhr nimmt, weicht auf den RE 7 um 5:39 Uhr ab Krefeld-Oppum aus, der in Osterath und Neuss hält. Ab Neuss Hbf besteht um 5:57 Uhr Anschluss an RE 13 Richtung Bilk. Der Halt Düsseldorf Hbf wird bei diesen Verbindungen nicht bedient.