Studie zur Geräuschpegel : Wo man in Meerbusch Bahnlärm hört

Meerbusch Die Deutsche Bahn hat eine interaktive Karte veröffentlicht, die die Auswirkungen der Schallemission zeigen. In Meerbusch sind demnach etwa drei Quadratkilometer und knapp 1400 Personen betroffen.

Die Situation für Meerbusch sieht demnach weitgehend zufriedenstellend aus. Die einzige DB-Trasse im Stadtgebiet führt, von Neuss kommend in Richtung Krefeld , durch den Ortsteil Osterath und bedient den dortigen Bahnhof. Etwas über drei Quadratkilometer des Meerbuscher Stadtgebietes sind laut der Messungen von Bahnlärm betroffen, der lauter als 55 Dezibel ist. Das entspricht etwa der Lautstärke eines Kühlschranks. Der vom Schall stark betroffene Bereich besteht jedoch zum Großteil aus nicht bebauter Fläche, wo es wenige oder keine Lärmschutzmaßnahmen wie Bepflanzungen oder Wälle, die den Schall abfangen, gibt. 810 Wohnungen hat die Bahn bei ihrer Untersuchung in Meerbusch als vom Lärm betroffen ermittelt, davon sind 150 von einer Lautstärke von mehr als 65 Dezibel, etwa einem Fernseher in Zimmerlautstärke, betroffen.

Stadtplanung in Meerbusch : Was der Baustopp für Osterath bedeutet

Die Bahn schätzt, dass in Meerbusch 1390 Menschen in ihren Wohnungen vom Umgebungslärm der Bahntrasse betroffen sind. 70 Personen sind demnach mit einer Lautstärke zwischen 70 und 74 Dezibel konfrontiert, was etwa einem Staubsauger und dem Lärmpegel in einer Kantine entspricht. Mehr als die Hälfte der betroffenen Personen bekommt jedoch nur zwischen der Messungsuntergrenze von 50 bis 54 Dezibel zu hören.