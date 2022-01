Genuss aus Meerbusch : Die Wildkräuter-Freundinnen

Meerbusch Marlies Blauth und Elma Ferchland sammeln auf den Meerbuscher Wiesen und in Wäldern wilde Pflanzen, Nadeln und sogar Laub. Daraus entstehen immer wieder neue Speisen. Nun wollen die Künstlerinnen ihre Rezepte aufschreiben.

Ein deutliches Zeichen dafür, dass es in dem Gespräch mit Marlies Blauth und Elma Ferchland um Produkte aus der Natur geht, gibt der auf dem Tisch stehende, essbare Blumenstrauß. „Er ist im Winter nicht so prächtig, wie zu anderen Jahreszeiten. Aber er macht sichtbar, welche banal erscheinende Pflanzen essbar sind“, erklären die beiden Künstlerinnen, die während ihrer Aktivitäten für die „Schreibwerkstatt“ die gemeinsame Vorliebe für Wildkräuter entdeckten.

Beide sind in Sachen Natur ein bisschen „vorbelastet“. „Ich habe erste Erfahrungen in den 1980er Jahren während eines Urlaubs am Bodensee gemacht. Dort gab es im Restaurant einen Wald- und Wiesensalat. Und auch meine Mutter interessierte sich für das Essbare unter den Wildkräutern“, erzählt Marlies Blauth. Elma Ferchland kann sich ebenfalls erinnern, dass Oma und Mutter ihr früh „die schönen Dinge der Natur ans Herz gelegt haben“: „Jetzt habe ich das vertieft, schaue genau hin, was ich alles finde. Es ist erstaunlich, was die Natur hervorbringt. Ich gehe nie mit leeren Händen nach Hause und möchte viele Dinge davon auch anderen Menschen näher bringen.“