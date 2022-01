Abholung in Hilden : Weihnachtsbäume werden zu Kompost

Die abgeschmückten Weihnachtsbäume aus Hilden landen in der Kompostierungsanlage des Kreises in Ratingen. Foto: Blazy, Achim (abz)

HIlden Ab der kommenden Woche werden die abgeschmückten Tannen und Fichten abgeholt. Sie werden zerkleinert und zu wertvollem Kompost verarbeitet.

In der zweiten Kalenderwoche werden die Weihnachtsbäume in den Biomüllbezirk A, B und C in Hilden abgeholt. „Bitte legen Sie die Weihnachtsbäume gut sichtbar und ohne Baumschmuck neben die Biotonne beziehungsweise an den Straßenrand“, bittet die Stadtverwaltung die Hildener schon jetzt. Die Weihnachtsbäume werden nicht aus den Vorgärten geholt. Die Tannen können auch über die Biotonne (zerkleinert) oder den Bauhof (Abgabe als Grünschnitt) entsorgt werden.

Was passiert eigentlich mit ihnen? Sie werden zur KDM-Kompostierungsanlage für die Stadt Düsseldorf und den Kreis Mettmann nach Ratingen-Breitscheid gebracht und dort von Bioabfall zu Kompost. Die Spezialisten verarbeiten nach eigenen Angaben jährlich weit über 100.000 Tonnen biologische Abfälle aus der Region. „Das passiert innerhalb von sechs bis acht Wochen“, erklärt Frank Berndt, Abfallberater bei der Stadt Hilden. Dabei wird das Material zerkleinert und unter Zufuhr von Sauerstoff und der Mithilfe von Kleinstorganismen zersetzt. Die Anlage ahmt die Natur nach – nur halt ein bisschen schneller. Dieser Turbo-Effekt fehlt in der Regel beim Komposthaufen im Garten. Dort dauert das biologische Recycling länger. Das Endprodukt nutzen die Landwirtschaft, der Garten-Landschaftsbau und natürlich auch die Privathaushalte. Denn den fertigen Kompost mit Gütesiegel gibt es sowohl bei KDM in Ratingen – sowie an mehreren anderen Stellen im Kreis Mettmann – als auch auf dem Zentralen Bauhof in Hilden als Sackware zu kaufen. Im Gegensatz zur Mineraldüngung, heißt es von KDM, erhalte und verbessere Kompost die Bodenfruchtbarkeit. Und der Hildener Abfallberater Frank Berndt betont: „Wir bringen unseren Biomüll wieder zurück in die Gärten.“ Der Kreislauf schließt sich. Dazu kann jeder Käufer des Komposts beitragen.