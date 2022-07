Gastronomie in Meerbusch : Köstliche Abkühlung von innen

Bei Marco Vieten im Yomaro gibt es mit fettarmer Milch und fettarmem Joghurt eine Alternative zum Eis. Foto: Regina Goldlücke

Meerbusch Die Meerbuscher Eisdielen sind mit einer großen Auswahl und neuen Eissorten auf den Ansturm von großen und kleinen Naschkatzen vorbereitet. Es muss nicht immer Schoko, Vanille und Erdbeere sein.

Nordmanns

Vom „Eis des Tages“ lassen sich Kinder wie Erwachsene gern überraschen. Lemon-Basilikum? Weißer Pfirsich? Mohn? Ingwer-Pistazie? In der fünften Saison betreibt Simeon Schäfer die Büdericher Eisdiele als Franchise-Nehmer von „Nordmanns Eisfabrik“ in Düsseldorf. Der Spruch im Laden signalisiert die Philosophie: „Das Eis. Wie früher. Natürlich.“ Bei Hochbetrieb stehen alle Schleckermäuler geduldig in der Schlange und warten auf ihre Lieblingskugeln. Wer’s üppiger mag, probiert einen der verführerischen Becher, komponiert zur jeweiligen Jahreszeit.

Info Klassiker sind immer noch am Beliebtesten Eiskonsum Rund 114 Kugeln Eis (ungefähr acht Liter) verspeisten die Deutschen im Corona-Jahr 2020 (2019: 8,4 Liter). Eisvorlieben Die beliebtesten Eissorten waren im Jahr 2020 Vanille, Schokolade, Stracciatella, Erdbeere, Joghurt, Pistazie, Haselnuss, Sahne-Kirsche (Amarena), Mango und Zitrone.

Nordmanns, Büderich, Dorfstr. 2a, Tel. 01512-3083498

Pra Levis

Spaghetti-Eis, Amarena und die klassischen Sorten gehen immer in der traditionsreichen Büdericher Eisdiele. Dennoch informiert sich Orfeo Pra Levis jeden Winter bei Messen über interessante neue Kreationen. Schwarze Schokolade kommt gerade gut an, auch als vegane Variante. Und weil Kinder Farbe mögen, gibt es auch ein Seepferdchen-Eis in Pink. Seine Familie gründete die Eisdiele mit Café und Außenterrasse vor 62 Jahren. Orfeo Pra Levis, im selben Haus am Deutschen Eck geboren, führt sie seit 2009.

Eis-Café Pra Levis, Büderich, Düsseldorfer Straße 118, Tel. 02132-72734

Palatini

Joghurt-Holunder hört sich so spannend an wie Salz-Karamell. Bei Palatini in Osterath stehen immer wieder neue Spezialitäten auf der Karte. Die Fruchtsorten sowie das Eis aus dunkler Schokolade werden ohne Milch laktosefrei hergestellt, ein Service für die zunehmende Zahl von Allergikern. Das Sortiment kommt täglich aus der Palatini-Zentrale in Schwalmtal. Man sitzt entweder im Café oder lauschig unter Bäumen. Eine weitere Filiale von Palatini gibt es in Büderich unter anderer Leitung.

DeBona

Der große Eisbecher vor der Tür lockt Genießer an. Obwohl DeBona nicht im Zentrum von Büderich liegt, ist der Zustrom lebhaft, die Terrasse beliebt. Die Inhaber Cesarino de Bona und Frank Schipper De Bona haben sich das Vertrauen ihrer Kunden verdient. Mit Klassikern wie Schoko und Vanille, mit Ausgefallenem wie Kaktusfeige. Die Rezepte wurden in der italienischen Familie vererbt und geschmackssicher modernisiert. Auch hier nehmen Angebote für Veganer zu. Eine Besonderheit im DeBona sind Cesarinos kunstvolle Eistorten.

Eis-Café DeBona, Büderich, Laacher Weg 50, Tel. 01523-8946485, eiscafedebona@icloud.com

Cortina & Italia

Kaum 200 Meter trennen die beiden Eisdielen von Dimitri De Martin im Herzen von Lank. Trotzdem unterscheidet sich die Kundschaft. „Im Italia an der Hauptstraße verkehren fast nur Leute aus dem Ort“, sagt er. „Das Cortina wird auch von Fahrradausflüglern und auswärtigen Gästen aufgesucht.“ Auch das Angebot ist nicht immer identisch. Als „leidenschaftlicher Eismacher seit Ewigkeiten“ stellt Dimitri De Martin seine Sorten selber her und folgt dem saisonalen Angebot an Obst. Im Sommer wird er erstmals die afrikanische Frucht Marula zu Eis verarbeiten.

Eissalon Cortina, Lank-Latum, Hauptstr. 22 (Tel. 0163-7328252) und Eiscafé Italia, Hauptstr. 54 (Tel. 02150-6249)

Yomaro

Mit seiner Spezialisierung auf Frozen Yogurt war Marco Vieten ein Pionier in Büderich. Die Alternative zu herkömmlichem Eis kommt mit fettarmer Milch und fettarmem Joghurt etwas leichter daher. Frische Früchte und Pürees je nach Jahreszeit sowie ein Riesenangebot an Toppings bis hin zu Gummibärchen und Smarties machen aus jedem Becher eine individuelle Kreation. Auch laktosefreie und vegane Varianten sind dabei. Man müsse den Kunden manchmal noch die Besonderheit von Frozen Yogurt erklären, sagt Vieten. Wer aber einmal auf den Geschmack gekommen ist, bedient sich gern an der üppig gefüllten Theke an der Dorfstraße.

Yomaro Frozen Yogurt, Dorfstr. 26, 40667 Büderich, Tel. 02132-6876450, www.yomaro.de