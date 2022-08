Fitness bei Hitze und Homeoffice : Malte Kottmann trainiert die Promis

Büderich Der Fitnessökonom erinnert daran, auch im Homeoffice regelmäßig aufzustehen und sich bei der Hitze nicht zu überanstrengen. Sein Wissen vermittelt er seit 10 Jahren – auch an Prominente.

Moderatorin Verona Pooth ist vor einigen Tagen für ein neues Fernsehformat nach Thailand gereist. Bei den Vorbereitungen für Tour und TV-Show unterstützte sie unter anderem Malte Kottmann. Der Fitnessökonom trainiert die 54-Jährige regelmäßig. In Kottmanns Büdericher Studio sind immer wieder Prominente zu Gast, wie er berichtet. Golfprofi Martin Kaymer ließ sich schon bei ihm blicken, ebenso Torwart Lars Unnerstall und Schauspieler Mark Keller. Der Personaltrainer berät unter anderem auch in Ernährungsfragen – und er gibt Tipps zum Sport bei der Hitze sowie zu Übungen für die Zeit im Homeoffice .

Bis zu 40 Grad in NRW : Hitze im Homeoffice – was Sie und Ihr Chef tun können

In Kottmanns Studio macht sich außerdem die vermehrte Homeoffice-Nutzung während der Corona-Pandemie bemerkbar. „Vielen hat das lange Sitzen, bei dem selbst der Weg zur Arbeit weggefallen ist, nicht gut getan“, sagt er. Verklebte Faszien seien teils die Folge. Kottmann empfiehlt grundsätzlich: Alle 30 bis 45 Minuten sollte man vom Schreibtisch aufstehen. In den Arbeitsalltag zu Hause einbauen lassen sich einfache Übungen, zum Beispiel Rumpfbeugen oder eine Standwaage. „Mit einem Sitzball kann eine statische Sitzhaltung vermieden werden“, so Kottmann. Der Ball entlaste die Bandscheiben, bringe Bewegung in den unteren Bereich des Rückens.