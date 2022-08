Stadtverwaltung sucht neue Kollegen : Eine Ausbildung im Meerbuscher Rathaus

Die Stadtverwaltung ist der größte Arbeitgeber in Meerbusch und sucht neue Mitarbeiter. Foto: RP/Dominik Schneider

Meerbusch Die Verwaltung der Stadt Meerbusch sucht aktuell unter anderem Gärtner, Medienfachleute und zukünftige Beamte. Die Bewerbung ist bereits möglich.

Im September werden viele junge Leute die Schule abschließen, und unter den vielen möglichen Ausbildungen sind auch Stellen in der Meerbuscher Stadtverwaltung. Die Bewerbungsfristen in den verschiedenen Bereichen enden ganz unterschiedlich. Wer eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten oder zum Stadtinspektoranwärter machen möchte, muss sich bereits bis zum 14. August bewerben.

Die Verwaltung braucht jedes Jahr gute Auszubildende – sie ist der größte Arbeitgeber der Stadt. Die Suche wird indes nicht leichter. Um jungen Menschen den Schritt in einen Verwaltungsjob schmackhaft zu machen, lockt die Stadt Meerbusch nicht nur mit fundierten Ausbildungsmöglichkeiten. Auch Wohlgefühl am Arbeitsplatz und eine positive Bindung zum neuen Arbeitgeber sollen die Nachwuchskräfte anziehen und langfristig halten. „Wir brauchen junge Leute mit Grips und mit einer hohen Identifikation mit Meerbusch und der Region“, sagt Bürgermeister Christian Bommers.

Aktuell ist die Stadt Meerbusch für das nächste Ausbildungsjahr auf der Suche nach Azubis in vier Bereichen.