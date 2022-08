Interview mit Christoph Lange von Bürger gegen Fluglärm : „Bis zum Herbst brauchen wir neue Regeln“

Seit 20 Jahren kämpft Christoph Lange gegen den Lärm am Düsseldorfer Flughafen – er ist einer von rund einer Million betroffener Anwohner. Foto: RP/Dominik Schneider

Meerbusch Der Vorsitzendes des Vereins Bürger gegen Fluglärm spricht über die Situation im Luftraum über Meerbusch. In den Sommerferien gab es wieder viele verspätete Flüge und damit Störung der Nachtruhe.

Herr Lange, die Sommerferien gehen zu Ende. Wie schlimm war der Flugverkehr über Meerbusch in den vergangenen Wochen?

Christoph Lange Der Düsseldorfer Flughafen hat, was die Zahl der Starts und Landungen angeht, noch nicht das Niveau von vor der Pandemie erreicht, er arbeitet derzeit auf rund 80 Prozent. Dennoch haben die Verspätungen und Nachtflüge neue Rekordmarken erreicht.

Info Bürgerbewegung gegen Fluglärm Geschichte Der heutige Verein Bürger gegen Fluglärm entstand aus einer Bürgerinitiative. Diese gründete sich 2002, als der Düsseldorfer Flughafen eine neue Route über Meerbusch plante. Aufgaben Der Verein will als Vertreter der Anwohner über die Entwicklung diskutieren. Der Vorsitzende betont, dass man den Flughafen nicht abschaffen wolle, sondern nur auf die Einhaltung der Regeln achte. Infos unter www.bgf-ev.de.

Obwohl die Auslastung noch weit unter dem Level von 2019 liegt, kommt es am Flughafen immer wieder zu Verspätungen und langen Wartezeiten. Das ist ärgerlich für die Fluggäste – und es betrifft auch die Anwohner, oder?

Lange Natürlich. Denn Verspätungen, auch tagsüber, bedeuten, dass Flüge außerhalb der eigentlichen Zeiträume für Starts und Landungen abgefertigt werden müssen, also konkret, dass viele Flüge nach 23 Uhr über dicht besiedeltes Gebiet gehen, das stört natürlich alle, die dort leben. Wir sprechen hier von rund einer Millionen Menschen. Düsseldorf gehört zu den am dichtesten umsiedelten Flughäfen in Deutschland. In Meerbusch sind fast alle Stadtteile betroffen, am meisten natürlich die Menschen in Büderich.

Woran liegen diese Verspätungen?

Lange Vor allem am Personalmangel, sowohl beim Flughafen als auch bei den Fluggesellschaften. Und da stets mit einer sehr engen Taktung von Starts und Landungen geplant wird, sorgt eine Verzögerung dafür, dass sich dieser Fehler fortsetzt und kaum noch aufgeholt werden kann – bis in die Abendstunden, wo eigentlich nicht mehr geflogen werden darf. Der Düsseldorfer Flughafen ist ein hochkomplexes System, dass bis an die Belastungsgrenze getrieben wird. Da hat jeder Fehler Folgen.

Was diese Entwicklung vorhersehbar?

Lange Wir haben schon vor Ostern vor einer Explosion der Verspätungen gewarnt, haben die Engpässe bei den Sicherheitskontrollen, aber auch bei der Anfahrt, beim Checkin und bei anderen Schritten im Arbeitsablauf vorausgesehen. Der Flughafen hätte sich auf diese Situation vorbereiten können und müssen.

Wie?

Lange Grundsätzlich sollte die Taktung von Starts und Landungen entzerrt werden. Wir haben einen Punkt erreicht, an dem die Reduktion nötig ist. Andere große Flughäfen wie Amsterdam, Frankfurt und London bauen die Zahl der Flüge ab – Düsseldorf will sie sogar erhöhen, mehr Fläche für die Abwicklung der Flüge versiegeln und mehr Flexibilität bei den Flugzeiten. Ein entsprechender Antrag wurde 2015 eingereicht, bisher ist noch keine Entscheidung öffentlich.

Zu diesen Plänen gibt es ja bereits offizielle Kritik von öffentlicher Seite, unter anderem von der Stadt Meerbusch.

Lange Zurecht. Die Stadt und wir betroffenen Bürger arbeiten da Hand in Hand. Der Flughafen will die Zahl der Flüge in den Spitzenzeiten – das sind 50 Prozent der Wochenstunden – von 47 auf 60 erhöhen, im Rest der Zeit von 43 auf 45. In den Spitzenzeiten wird auch die Ersatzbahn – ich betone: Ersatzbahn, nicht zweite Start- und Landebahn – genutzt. Damit werden alle vernünftigen Begrenzungen überstiegen, die Zahl der Verspätungen und damit die Belastung für die Bürger wird sich erheblich erhöhen, selbst wenn man vom aktuellen Chaos absieht.

Was fordern Sie stattdessen?

Lange Die Zahl der Starts und Landungen muss reduziert werden. Wir brauchen nicht den achten Flug am Tag nach Frankfurt, der halb leer ist, und wir müssen Düsseldorf nicht zum Dreh- und Angelpunkt für billige Ferienflieger machen. Das belastet nicht nur die Anwohner, sondern schadet auch den anderen Flughäfen in der Region. Und wir brauchen strengere Regeln für Starts ab 22 Uhr und Landungen zwischen 23 und 6 Uhr, mittelfristig wollen wir zwischen 22 und 6 Uhr Ruhe. Jeder, der nachts starten oder landen will, muss eine Ausnahmeerlaubnis bei der Luftaufsicht beantragen. Zu knappe Planungen der Airlines sind eben keine triftigen Gründe für Verspätungen, alle müssen Reserven einplanen.

Immerhin müssen die Airlines für verspätete Landungen außerhalb der eigentlichen Flugzeiten erhöhte Lärmzuschläge zahlen.

Lange Diese wurden 2022 sogar erhöht. Das ist für die Airlines ein Ansporn zur Pünktlichkeit. Aber häufig liegt der Grund für die Verspätungen ja nicht bei den Gesellschaften, sondern beim Flughafen. Und, auch das muss man beachten: Die Lärmzuschläge gehen an den Flughafen und eben nicht in den Lärmschutztopf, wie von uns gefordert!

Die Sommerferien haben die Betroffenen nun weitgehend überstanden, und damit die verkehrsreichsten Wochen des Jahres, oder?

Lange Tatsächlich nicht. In den Herbstferien gibt es tatsächlich noch mehr Flüge pro Woche als im Sommer. Daher fordern wir: Bis zum Herbst muss sich etwas getan haben. Sonst wird es noch mehr Chaos geben als wir es aktuell erleben.

Dazu fordern sie auch die betroffenen Bürger auf, aktiv zu werden.