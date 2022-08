Hausbesuch in Meerbusch : Das „Da Möp“ ist ein Salon für alle Felle

Stephanie Niendorf-Hensgens pflegt in ihrem Salon drei Hunde pro Tag. Nach jedem Tier ist eine Grundreinigung des Raumes notwendig. Foto: male

Serie Osterath Beim Hausbesuch im Hundesalon fallen die Bereiche für Tier und Herrchen sofort ins Auge. Die Badewanne ist für den Vierbeiner und die gemütlichen Sessel sind Wartebereich für die Besitzer.

Frage: Was haben eine Eisdiele und ein Hundesalon gemeinsam? Antwort: In beiden gibt es Eis – einmal mit Erdbeer-Vanille-Geschmack und dann in der Geschmacksrichtung Leberwurst-Joghurt. Die Eisdiele Palatini in den Osterather Arkaden am Plöneshof öffnet ihre Terrasse für Schleckermäuler und im Hundesalon „Dä Möp“ steht die Tür schräg gegenüber, auch in den Arkadenn gelegen, meistens offen. Klingeln ist also beim Hausbesuch nicht nötig, wohl aber eine vorherige Anmeldung bei Stephanie Niendorf-Hensgens.

Seit April 2021 betreibt die 50-Jährige an der Hochstraße 19b ihren kleinen, feinen Hundesalon. „Von Anfang an sind wir hier sehr gut aufgenommen worden und die Kunden haben mit ihren Vierbeinern unseren Service sehr gut angenommen“, erzählt Frauchen Niendorf-Hensgens zufrieden. Lange hat die Mutter eines 15 Jahre alten Sohnes in Marketingabteilungen großer Unternehmen gearbeitet und wagte nach Krankheit und Auszeit im vergangenen Jahr den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie machte Fortbildungen und ließ sich zur Hundefriseurin ausbilden.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Hundemensch bin“, sagt die Ladenbesitzerin, doch Humphrey hat sie eines besseren belehrt. Ihr Sohn Henry hatte seit Jahren fast täglich um einen Hund gebettelt und vor drei Jahren endlich Niendorf-Hensgens‘ Mann erweicht. In Absprache mit einer ortsansässigen Tierschutzorganisation machte sich die Familie auf den Weg nach Spanien zum Jakobsweg. Dort war Humphrey als Straßenhund, der perfekt Pizzakartons und Brottüten der Pilger nach Resten durchsuchen konnte, von der Organisation aufgegriffen und im Tierheim versorgt worden. „Als wir Humphrey in Empfang genommen haben, war er frisch frisiert, entfloht, gechippt und geimpft“, erzählt sein Frauchen. Schnell wurde der Mischling zum neuen Familienmitglied in Osterath.

Bei der eigenen Suche nach einem Hundefriseur stellte Niendorf-Hensgens schnell fest, dass das Angebot rund um Osterath begrenzt ist. Und mit dem leer stehenden Ladenlokal, der Fortbildung und ihrer neuen Liebe zu Hunden wagte Stephanie Niendorf-Hensgens den Schritt – mitten in der Corona-Pandemie. Mussten Herrchen und Frauchen während der rund zweistündigen Behandlung in der Wanne und auf dem Tisch aus hygienischen Gründen während der Pandemie noch draußen warten, so dürfen sie heute, wenn gewünscht, der Prozedur im gemütlichen Wartebereich beiwohnen.

Hunde hätten immer Angst vor dem Hundefriseur, dabei tue sie keinem Tier weh, versichert Niendorf-Hensgens. Um die größte Nervosität zu nehmen gibt es dann auch schon einmal ein Leberwurst-Hundeeis oder ein Leckerli zur Beruhigung. Die Besitzer bekommen Kaffee oder Wasser zur Erfrischung. „Die Pandemie hat mir mit den ganzen Corona-Hunden und den neuen Hybrid-Rassen gut zugespielt“, berichtet die „Dä Möp“-Inhaberin. Die Züchtungen der Maltipoo, Goldendoodle, Labradoodle oder Bernedoodle haben den Pudel in sich. Wenn sie die Pudellocken bei der Züchtung entwickeln, versprechen sie nicht zu haaren und sind so auch für Allergiker geeignet. Locken hin oder her, sie brauchen Pflege, brauchen rund alle acht Wochen einen Termin im „Dä Möp“. Andere Hunde, wie zum Beispiel Schnauzer kommen alle drei Monate zum Waschen, Schneiden Föhnen.

Niendorf-Hensgens kennt sich mit den Fell- und Haltertypen mittlerweile bestens aus. „Während der Behandlung habe ich Zeit, mit den Kunden zu erzählen, und erfahre so viel über die Vierbeiner“, sagt die Hundefriseurin. Drei Hunde pflegt sie pro Tag, denn nach jedem Baden und Schneiden ist eine Grundreinigung des Salons nötig. Deshalb hat Niendorf auch noch nicht das geplante Leinenangebot aufgenommen. „Die Hundehaare wirbeln hier überall rum, deshalb trage ich auch immer Mundschutz und Brille.“