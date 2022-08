Verbrechen in Meerbusch : 71-Jährige auf offener Straße überfallen

Ein 20-Jähriger hatte die Seniorin zuerst angesprochen und dann unvermittelt niedergeschlagen. Er konnte schnell gefasst werden und sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Am späten Donnerstagabend, 4. August, ist eine 71-jährige Meerbuscherin auf offener Straße überfallen, niedergeschlagen und beraubt worden. Das Opfer berichtet gegenüber der Polizei des Rhein-Kreises Neuss, gegen 23 Uhr zu Fuß auf der Niederlöricker Straße in Richtung Kantstraße unterwegs gewesen zu sein, als sie aus einer Personengruppe heraus von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und nach Zigaretten gefragt worden sei. Unmittelbar danach habe er ihr ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen, so, dass sie zu Boden gefallen sei, und habe ihr gewaltsam die Handtasche entrissen. Anschließend verschwand der mutmaßliche Täter grob in Richtung Matarestraße. Das Opfer erlitt durch den Schlag und den Sturz leichte Verletzungen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung und mit Hilfe aufmerksamer Zeugen konnten die Beamten den Flüchtigen im Bereich des Landsknechts in Büderich antreffen und widerstandslos festnehmen. Es handelt sich um einen 20-Jährigen ohne festen Wohnsitz, der noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser ordnete eine Untersuchungshaft an, der Mann wird sich wegen Raubes verantworten müssen.