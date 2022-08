Energie : Stadt setzt auf LED-Technik statt „Licht aus“

Meerbusch Die Straßenlichter nachts abzuschalten wurde zwischen 2006 und 2016 ausprobiert, dann aber auf Wunsch der Bürger aufgehoben. Stattdessen werden die Laternen aufgerüstet.

(dsch) In der aktuellen Situation wird überall die Bedeutung des sparsamen Umgangs mit Energie angemahnt. Das gilt nicht nur für Haushalte, sondern auch für die öffentliche Hand. Auch der Stadt Meerbusch ist das Thema wichtig – so wurde beispielsweise beschlossen, die Wassertemperatur im Meerbad zu senken, um so Energie einzusparen.

Dennoch arbeitet Meerbusch weiterhin aktiv auf einen geringeren Energieverbrauch hin – und hat dies auch schon vor der aktuellen Krise getan. So hat die Stadtverwaltung in diesem Zuge 2017 ein umfangreiches Sanierungskonzept für die Straßenbeleuchtung erstellt. Seither wird daran gearbeitet, alle alten, nicht effizienten Leuchtsysteme, unter anderem solche Anlagen, in denen noch Quecksilberdampf-Hochdrucklampen betrieben wurden, zu ersetzen. Stattdessen wird in den Laternen LED-Technik verbaut, die Licht bei deutlich geringerem Energiebedarf spendet. Rund 2000 dieser neuen Leuchten wurden bereits verbaut, und der Ausbau geht weiter. Zudem werden die Lampen mit Dimmern ausgerüstet, so dass sie in den Stunden, in denen wenig Menschen unterwegs sind, also in der tiefen Nacht, weniger hell leuchten – und somit auch weniger Energie verbrauchen.