Kriminalität in Meerbusch : Einbrecher erbeuten Schmuck

Meerbusch In Osterath gab es am Donnerstag zwei Einbrüche. In Büderich blieb es beim Einbruchsversuch. Die Polizei berät regelmäßig zum Thema Einbruchsschutz.

Am Donnerstag waren Einbrecher in Meerbusch unterwegs. Im Ortsteil Osterath kam es in der Zeit von 10.45 bis 13.30 Uhr zu einem Einbruch an der Goethestraße. Unbekannte verschafften sich über die Terrasse gewaltsam Zutritt zu dem Haus und durchwühlten mehrere Räume auf der Suche nach Wertsachen. Nach ersten Informationen entwendeten die Täter Schmuck. Am Giesender Kirchweg gelangten Einbrecher über die Balkontür in eine Erdgeschosswohnung. Art und der gesamten Umfang der Beute ist noch unbekannt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17.15 und 18 Uhr. Auch im Ortsteil Büderich an der Hildegundisallee gab es am Donnerstag einen Einbruchsversuch. Über das Gartendach versuchten Unbekannte gegen 12 Uhr, ein Fenster aufzubrechen. Die Täter gelangten jedoch nicht ins Haus. Möglicherweise wurden sie durch etwas gestört.