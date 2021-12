Weihnachten in Meerbusch : Das sind die weihnachtlichen Dekotrends

Margareta Klink zeigt bei Wantikow Deko-Ideen in warmen Rot- und Rosttönen. Foto: Regina Goldlücke

Meerbusch Die vier Gartencenter in Meerbusch haben noch viele gestalterische Anregungen für die Advents- und Weihnachtszeit parat. Das Stöbern lohnt sich.

Von Regina Goldlücke

In vielen Wohnungen weihnachtet es pünktlich zum ersten Advent ganz prächtig. Wer aber etwas später dran ist, findet in den Meerbuscher Gartencentern noch viele schöne Anregungen, sein Heim stimmungsvoll zu dekorieren. Oder anderen eine Freude mit einem hübschen Mitbringsel zu machen. So unterschiedlich die Arrangements in den vier Gärtnereien auch gestaltet sind: Auffallend häufig fallen opulente Dekorationen in sanft schimmerndem Rosé ins Auge. Ein Trend, der sich seit dem Vorjahr verstärkt hat.

Ein Adventskranz im Boho-Stil mit Federn bietet Selders an. Foto: Regina Goldlücke

Daneben haben bei Jentgens Grünoase in Osterath Naturmaterialien in der Käufergunst noch einmal zugelegt. „Braun- und Grüntöne werden gern mit Messing und Gold kombiniert“, berichtet Philipp Jentjens. „Das wirkt natürlich und edel zugleich. Auch Holz passt gut dazu.“ Die Vorliebe für Trockenblumen hat sich durchs ganze Jahr gezogen. Und wird anhalten, wie er vermutet: „Eukalyptus ist schon länger ein großes Thema in der Floristik, speziell auch bei Hochzeiten.“

Das Gartencenter Selders in Büderich hatte gleich ganze Tische festlich eingedeckt. Einige wurden schon von den Kunden abgeräumt und leer gekauft. Aber die Tafel in Weiß und Gold könnte man mal näher betrachten – weil die Weihnachtskugel in der Suppentasse eine wirklich tolle Idee ist. „Das Gold zeigt sich jetzt gedämpft, farblich erinnert es eher an Champagner“, sagt Susanne te Brake. Auch die stylischen Arrangements in Gold und Schwarz sind gut angekommen. Ebenso Vasen mit Trockenblumen in allen Farben und Formen, Eukalyptuszweige und zierliche „Pampasbüschel“, die ein Hingucker sind und außerdem der Nachhaltigkeit dienen.

Für jüngere Weihnachtsfans mit ganz ausgefallenem Geschmack hat Selders das Boho-Thema aufbereitet und üppige Kränze mit Federn und Blättern hergerichtet. „Und weil Kinder oft die Macht in der Familie haben, waren auch unsere Dino-Kränze für Jungen und Mädchen schnell vergriffen“, ergänzt Susanne te Brake.

„Wir waren ganz mutig“, erzählt Margareta Klink von Wantikow, dem Gartencenter zwischen Strümp und Ilverich. Damit meint sie die Farben Blau und Gelb. Gelbtöne machen gerade auch in der Mode Furore, warum also nicht an Weihnachten? Tatsächlich wirkt das stilvolle Arrangement kein bisschen kühl. Denn behaglich soll es schon sein im eigenen Heim, wenn es draußen fröstelt. „Das Bedürfnis danach spürt man auch an der Hingabe zu warmen Farben und dekorativen Beigaben wie Zimtstangen, Orangenscheiben und Anissternen“, hat Margareta Klink beobachtet. Und darum in ihren Dekorationen alles bereitgestellt, was farblich dazu passt: vor allem Nuancen in Terrakotta und Bordeaux.