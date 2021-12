Weihnachtszeit in Meerbusch : Meerbuscher mögen Nordmanntannen

Meerbusch Welcher Baum im Wohnzimmer steht, ist eine emotionale Entscheidung. Im örtlichen Fachhandel gibt es für jeden Geschmack Bäume in unterschiedlichen Größen. Beliebt sind dicht gewachsene Bäume aus ökologischem Anbau.

Die nüchterne Statistik sagt: Die Nordmanntanne ist mit einem Anteil von über 70 Prozent der beliebteste Weihnachtsbaum in Deutschland . Der Baum hat weiche Nadeln, ist lange haltbar und so gewachsen, dass er sich gut als Christbaum im warmen Wohnzimmer eignet. Aber auch Plastikbäume finden immer mehr Liebhaber. Demgegenüber steht der Trend zum Bio-Weihnachtsbaum – Chemie im Wohnzimmer ist zunehmend unerwünscht.

Auf erstklassige Beschaffenheit kann auch Garten Selders in Büderich setzen. Auf einer separaten Fläche der angeschlossenen Garten-Baumschule werden seit knapp 15 Jahren Nordmanntannen gepflanzt. Waren bisher Bäume bis rund 250 Zentimeter Höhe verfügbar, sind jetzt auch sogenannte Großbäume gefragt: „Sie sind bis zu sechs Meter hoch und wurden bereits vor dem ersten Advent geschlagen, damit sie in oder vor großen Unternehmen auf die bevorstehende Weihnachtszeit hinweisen“, erklärt Geschäftsführer Robert Selders.

Das im Selderschen Weihnachtswald mögliche Selbst-Schlagen des Weihnachtsbaums nutzen vor allem Familien: „Samstags und sonntags zwischen 11 und 16 Uhr können Bäume ausgewählt und geschlagen werden – an der Badendonker Straße gibt es einen Parkplatz.“ Aber Selders hat auch Bäume, die aus dem Sauerland oder der Eifel kommen: „Nordmanntannen sind das Nonplusultra. Ältere Menschen aber bevorzugen auch häufig eine Fichte. Sie duftet intensiver, sticht allerdings, was die Tanne nicht tut.“ Die Selders-Bäume werden auch auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Areal Böhler angeboten (mittwochs bis freitags 16-19 Uhr, samstags und sonntags 14-19 Uhr). Außerdem bietet Selders einen besonderen Service: Mit den im Garten-Center ausgesuchten Kugeln, Lichtern und mehr wird der Baum auf Wusch zuhause von einem Experten geschmückt.

Auf Spezialisten verlässt sich auch Martin Bogie, beziehungsweise Sohn Matthias. Der 24-Jährige hat im Sommer seinen Meister gemacht und ist jetzt im Familienbetrieb mit verantwortlich für den Baum-Ein- und Verkauf. Und so war Matthias Bogie auch persönlich bei dem seit vielen Jahren bewährten Tannenbaum-Produzenten im Sauerland, um die schönsten Exemplare auszuwählen: „Hohe Bäume über zwei Meter sind gefragt, schön und auch dicht gewachsen.“ Abgeholt werden die ausgesuchten Bäume mit einem eigenen Lastwagen, der drei- bis viermal in Sauerland fährt. Neben der obligatorischen Nordmanntanne wird auch nach Fichten im Topf gefragt. Bäume zwischen 80 und 250/300 Zentimeter sind bei Bogie – auch hier wird auf nachhaltige Produktion geachtet - immer verfügbar: „Soll ein Baum über 350 Zentimeter sein, sollte er vorbestellt werden.“ Vor dem Gartencenter ist eine große Fläche aufgebaut, die das komplette Angebot zeigt. „Die Nachfrage steigt täglich an. Die Menschen denken in diesem Jahr besonders früh an den Weihnachtsbaum. Die Stimmung ist bestens“, berichtet Matthias Bogie. Die Preise für Tannenbäume bleiben laut Auskunft des Bundesverbands der Weihnachtsbaumerzeuger übrigens ähnlich wie in der vergangenen Saison.