Kriminalität in Meerbusch : Einbrecher schlagen Loch in Terrassentür

Meerbusch Am Dienstag, 7. Dezember, gab es in Meerbusch zwei Einbrüche. Beide Male schoben die Täter die Jalousien hoch und schlugen Löcher in die Verglasung.

(RP) Am Dienstagmittag in der Zeit von 11.30 bis 13 Uhr sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Florastraße in Büderich eingedrungen. Die Täter hatten den Holzrollladen einer Terrassentür hochgeschoben und ein großes Loch in die Verglasung geschlagen. Da sie durch die Öffnung in das Haus einsteigen konnten, wird diese Arbeitsweise als „großer Glasbruch“ bezeichnet, erklärt ein Polizeisprecher. Vermutlich wegen des dabei entstehenden Lärms und der Verletzungsgefahr werde diese Methode von Einbrechern aber nur in etwa 1,5 Prozent der Fälle gewählt. Was die Diebe erbeuteten, ist noch nicht bekannt. Ebenfalls am Dienstag, diesmal im Zeitraum von 10 bis 21 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte am Winklerweg in Osterath. Unbekannte hatten auch hier die Jalousie einer Terrassentür hochgeschoben und dann ein kleines Loch in die Verglasung geschlagen. Durch die Öffnung entriegelten sie den Fenstergriff. Diese Arbeitsweise wird als „kleiner Glasbruch“ bezeichnet und von Einbrechern in etwa sieben Prozent der Fälle gewählt, so der Polizeisprecher weiter. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Diebe in Osterath Schmuck. Wer im Zusammenhang mit beiden Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.