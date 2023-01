“Schutzengel der Kopfweiden“ Ein Leben für den Naturschutz

Besonders viel Zeit, Arbeit und auch körperliche Kraft hat Ropertz in seinem langjährigen Engagement in die Meerbuscher Kopfweiden investiert. Dabei handelt es sich um Weidenbäume, die in jungem Alter, meist in einer Höhe von einem bis drei Metern, eingekürzt werden und in Folge regelmäßig ihre Zweige beschnitten bekommen, so dass die typische gedrungene Form mit kurzem Stamm und – je nach Zyklus – keinen oder langen, dünnen und geraden Zweigen entsteht. Früher war dies eine einfache Methode, an die Weidenäste zu kommen, die etwa für den Zaunbau oder das Korbflechten verwendet wurden. Heute prägen die Kopfweiden die niederrheinische Landschaft und sind fast schon ein Symbol im ländlichen Raum geworden. Dazu kommt ein hoher ökologischer Nutzen, denn die Kopfweiden sind Lebensraum und Nistplatz für zahlreiche Tierarten, die teils unter Schutz stehen.