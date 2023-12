Weihnachten und Neujahr in Meerbusch Sie sorgen für Sicherheit an den Feiertagen

Auch die Feuerwehr in Meerbusch bleibt während der festlichen Tage wachsam und einsatzbereit. Ihr Fokus liegt nicht nur auf der Brandbekämpfung, sondern auch auf der technischen Hilfeleistung bei unterschiedlichsten Situationen. Vor den Feiertagen gab es interne Abfragen, wer einsatzbereit sein wird. Viele ehrenamtliche Feuerwehrmänner verzichten daher etwa an Weihnachten oder Silvester auf Alkohol, um im Bedarfsfall ausrücken zu können. Zudem bereiten sich die Feuerwehrleute auf die typischen Einsätze für die Festtage vor, etwa Brände von Tannenbäumen oder Adventskränzen. Auch in der Silvesternacht ist wieder mit großem Einsatzaufkommen zu rechnen.