Auch Meerbuscher unter den Opfern Schockanrufer werden zu drei und fünf Jahren Haft verurteilt

An einem Donnerstag im November 2021 klingelte bei der alten Dame das Telefon. Es ist 17.50 Uhr, als sie den Hörer abhebt und sofort in Panik gerät. Der Mann am anderen Ende der Leitung gibt sich als Arzt aus. Er lässt die Frau wissen, dass ihr Sohn schwer an Covid-19 erkrankt sei. Um überleben zu können, müsse er dringend mit einem Medikament versorgt werden. Das sei überlebenswichtig, aber sehr teuer. Rückfragen der besorgten Frau wurden abgewiegelt, stattdessen setzte man sie immer weiter unter Druck. Am Ende übergab die Seniorin am Weißenberger Weg in Büderich einen hohen Bargeldbetrag an eine ihr zuvor am Telefon angekündigte Botin. Erst später erfuhr sie, dass ihr Sohn keineswegs an Corona erkrankt war – und erstattete Anzeige.