Wohnen in Meerbusch Politik entscheidet über neue Siedlung

Bei der Suche nach Flächen für neuen Wohnraum ist die Stadt vor etwa fünf Jahren auch in Nierst fündig geworden. Im Bereich zwischen Am Oberen Feld, Stratumer Straße, Kulenweg und Adolf-Rütten-Weg betreibt die Familie Heesen einen Hof mit Bullenmast. Der ist in die Jahre gekommen und müsste für einen zeitgemäßen Betrieb saniert und ausgebaut werden. Doch diese Pläne wurden von der Verwaltung abgelehnt. Heesen möchte deshalb den Betrieb an die Stadtgrenze zu Krefeld verlegen. Dazu muss er erst einmal sein Grundstück in Nierst verkaufen.