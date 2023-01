Torjäger spielt in Meerbusch Eine bescheidene „Tormaschine“

Auch bei seinem neuen Club wurde er zunächst vorwiegend auf dem Flügel eingesetzt. Erst vor fünf Jahren beorderte ihn sein früherer Trainer Benedict Weeks erstmals ins offensive Zentrum. Eine weise Entscheidung, denn dort fühlte sich Ayan schnell wohl und zeigte sein volles Potenzial. Bereits die erste Runde als Mittelstürmer schloss Ayan als Top-Torjäger der Landesliga (28 Tore in 31 Spielen) ab. In den beiden darauffolgenden Spielzeiten legte der Angreifer jeweils noch mal einen drauf. In der Saison 2018/19 kam er in 35 Spielen auf 39 Tore, in der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison 2019/20 waren es gar 36 Treffer in 22 Begegnungen.