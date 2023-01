Mobilität in Meerbusch Was der ADFC zur Lage der Radfahrer sagt

Zu gefährlichen Situationen komme es auch an anderer Stelle: An der Achse Moerser/Düsseldorfer Straße befindet sich derzeit ein Zweirichtungs-Radweg, der für die heutige und zukünftige Anzahl an Radfahrern, teils mit Hängern, zu wenig Platz biete, so der ADFC. (Beinahe-) Zusammenstöße kämen häufig vor. Der Verein schlägt vor, den Radweg zu Lasten von Fußweg und/oder Parken zu verbreitern und zwei Richtungsspuren zu markieren. Alternativ müsse ein zweiter Radweg in Gegenrichtung eingerichtet werden, so der ADFC.