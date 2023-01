Stadtplanung Mehr Raum für Tiere in der Stadt

Unter dem Stichwort Animal-Aided Design wird die Einbeziehung der Bedürfnisse von Tieren bei der Planung und Gestaltung von Gebäuden und Freiflächen zusammengefasst. Das kann etwa beinhalten, Nisthilfen für Vögel an Gebäuden anzubringen oder Teile von öffentlichen Grünanlagen als naturnahe Wildwiese anzulegen. „Bestehende Potenziale könnten – häufig mit geringem Aufwand – noch deutlich besser ausgeschöpft werden. Diese Lücke schließt Animal-Aided Design. Das Konzept zeigt, wie konkrete Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung der urbanen biologischen Vielfalt im Wohnumfeld ökologisch sinnvoll und in ästhetisch ansprechender Form gelingen können“, heißt es im Schreiben der Sozialdemokraten an den Ausschussvorsitzenden Werner Damblon. Die Fraktion möchte von der Verwaltung wissen, ob es in der Stadtplanung entsprechende Ansätze zum Animal-Aided Design gibt und ob bereits Nisthilfen oder Quartiere für Vögel, Insekten, Amphibien oder Säugetiere an öffentlichen Gebäuden vorhanden oder geplant sind.