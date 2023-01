Denkmäler in Meerbusch Ein Industriedenkmal wird verkauft

Was der Immobilienmakler Michael Heymanns als „Osterather Traditionshaus“ und „Historische Gaststätte mit Gästezimmern“ anbietet, hat es in sich. Besser beschrieben wäre das denkmalgeschützte Objekt an den Schienen zwischen den beiden Schranken am Bahnhofsweg als der alte Osterather Bahnhof, denn die Gaststätte selbst ist kaum historisch zu nennen, wohl aber die ursprüngliche Nutzung.