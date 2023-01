Stadtplanung in Meerbusch Welche Radwege die Stadt verbessern will

Bereits im vorigen Jahr hatte die Stadt die stark genutzte Wegeverbindung von der Niederdonker Straße bis zum Stadion Am Eisenband in Büderich vollständig erneuert. Diese Maßnahme hatte das Radverkehrskonzept vorgesehen. Darüber hinaus wurden an mehreren Stellen im Stadtgebiet die Radfurten in Rot gekennzeichnet, um die Verkehrssicherheit zu verbessern. Dies geschah beispielsweise an den Kreuzungen Winklerweg/Strümper Straße und Mathias-Grates-Straße in Osterath, sowie an der Kreuzung Uerdinger Straße/In der Loh in Lank-Latum. Der Radschutzstreifen von der Gonellastraße bis zur Kreuzung Kaiserswerther Straße/Rheinstraße in Lank ist ebenfalls für eine Markierung mit roter Farbe vorgesehen.