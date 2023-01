Umweltschutz und Energiekosten Skifreizeiten stehen nicht zur Diskussion

Skifreizeiten und Klassenfahrten in den Schnee stehen aktuell in der Diskussion. In Meerbusch aber sind von je her bei einigen Meerbuscher Schülern und Lehrern beliebt und gehören zum festen Programm im Schuljahr. Die meist einwöchigen Reisen in die deutschen oder österreichischen Skigebiete versprechen Spaß auf den Brettern, in den Hütten und in den Unterkünften. Viele Kinder haben bei solchen Fahrten das Ski- oder Snowboardfahren erlernt und somit ein sportliches Hobby gefunden.