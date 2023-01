Jubiläum in Meerbusch 150 Jahre Gesangstradition in Osterath

Zurückblickend auf 150 Jahre und die Zeit, in der die Verantwortlichen Herbert Fischer, Engelbert Schmalbach und Klaus Telders seit 63, 41 und 31 Jahren für den VMGV aktiv sind, stehen vorn die hohe Konstanz im administrativen und musikalischen Bereich sowie die Tatsache, dass in über 90 Jahren nur zwei Chorleiter – Willy Hermanns und Willy Braeckeler – aktiv waren. Zu den Höhepunkten der Vereinsgeschichte aber gehören auch die Auszeichnungen mit dem Titel „Meisterchor“ 1955 in Gelsenkirchen und 1961 in Mönchengladbach. Es gab noch viele wichtige Stationen und weitere werden folgen. Unter www.vmgv-osterath.de kann mitverfolgt werden, welche Wege die Chorgemeinschaften Vereinigter Männer-Gesang-Verein 1873 Osterath und „Stimmwerk“ gehen. Herbert Fischer macht noch einmal Mut, mitzusingen: „Ich staune immer, wenn ich nach den Proben das Leuchten in den Augen der Sängerinnen und Sänger sehe.“