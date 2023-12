Ratinger Kirchenmusik Weihnachtslieder verschiedener Epochen erklingen

Zu mitternächtlicher Stunde läuten die Glocken von St. Peter und Paul noch einmal: Ab 23.30 Uhr singen die Sänger des Solistenensembles Weihnachtslieder der Romantik. Durch den Ratinger Countertenor Jan Kullmann gestalten die Profis für Alte Musik seit Studienzeiten in Den Haag die Gottesdienste an Hochfesten als Ensemble oder als Solisten in Ratingens Stadtpfarrkirche. Mittlerweile sind sie in Ensembles wie dem Nederlands Kammerchor oder dem Weltklasse-Ensemble „Vox luminis“ fest beheimatet und bereisen die Musikzentren in Europa, Asien und den USA.