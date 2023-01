Aktion von Bürgern Hindenburgstraße wurde „umbenannt“

Zwei Meerbuscher haben in der Nacht zu Montag, 30. Januar, das Straßenschild an der Kreuzung Moerser- und Hindenburgstraße überklebt. Anstatt an den General und Reichspräsidenten Hindenburg (1847 bis 1934) erinnerte die Straße vorübergehend an den jüdischen Dichter Heinrich Heine (1797 bis 1856). Anlass für die Aktion war der 90. Jahrestag der Machtübergabe Hindenburgs an Adolf Hitler, welche am 30. Januar 1933 stattfand.