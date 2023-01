Wohnen in Meerbusch Baustelle für Lindenhof dehnt sich aus

„Durch die Baustelle wird das Gelände des Alten Kirchturms leider ein Jahr lang stark beeinträchtigt“, sagt Anna Hardenberg, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Grünflächen in der Stadtverwaltung. Um das Bild nicht allzu sehr zu stören, werde die Baustelleneinrichtung mit einem Sichtschutzzaun eingefasst. Die Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist ist informiert. Veranstaltungen der Kirche oder auch der Schützenbruderschaft am Kirchturm sollen wie gewohnt stattfinden können. Wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind, wird der Bauherr die Grünflächen komplett wieder herstellen und in Absprache mit der Stadtverwaltung neu bepflanzen.