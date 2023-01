Kunstausstellung im Alten Küsterhaus Dominik Sartor zeigt mysteriöse Fabelwesen

Die Farbe scheint sich selbstständig zu machen und ihre eigene Geschichte zu erzählen. Dazu sagt die Kuratorin: „Die Bilder sind oft mysteriös, vermitteln ein bisschen bösen Humor und einen gnadenlosen Blick auf die vielen Charaktere unseres Alltags.“ Das in der oberen Küsterhaus-Etage eine ganze Wand füllende Motiv hat Sartor für diese Ausstellung gemalt. Es zeigt einen Berg, nur den schneebedeckten Berg. In Anlehnung an die geschichtliche Eroberung der Berge steht auf seinem Gipfel ein winziger menschenähnlicher Krake mit Skiern. „Warum tun sich die Menschen das an, klettern auf den Berg und rutschen herunter?“, fragt sich der Künstler. Neben auch kleinen Formaten mit meist bizarren Wesen sind im Küsterhaus erstmalig Skulpturen zu sehen. Sie sind zerbrechlich, fantasievoll und aussagekräftig. So ist unter anderem die analoge Umsetzung eines digitalen Bildes zu sehen, eine dunkle Skulptur, obendrauf eine Hand mit dem Victory-Zeichen. „Wer das Handy hinhält, sieht, wie sich dieser Finger langsam auflöst. Ist das passiert, hat die Skulptur einen Stinkefinger“, erklärt Sartor, der sich aktuell mit digital entstandener Kunst beschäftigt. So tropft im Küsterhaus aus einem Behältnis an der Decke Wasser: „Ich hoffe, dass sich während der Ausstellung der Finger aus Seife auflöst und an der Skulptur herunterläuft.“