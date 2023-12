Umweltkriminalität in Meerbusch 100 Reifen im Landschaftsschutzgebiet entsorgt

Gefunden wurden diese von einer Passantin am Freitag in den Morgenstunden. Diese informierte die Stadt über die Umweltstraftat. Die Reifen für Lkw und Pkw waren mitten auf den Grünweg, einen Wirtschaftsweg parallel zum Gelände der St.-Mauritius-Therapieklinik in Osterath, gekippt worden. Die Stadt geht – vor allem wegen der Menge der Reifen – von einem gewerblichen Verursacher aus. Nach Hinweisen auf den Täter wird noch geforscht, bevor die Reifen entsorgt werden. Der Weg wurde von Mitarbeitern des Stadtbauhofes zunächst notdürftig freigeräumt, der Abtransport des Reifenbergs kann erst nach den Weihnachtsfeiertagen erfolgen. Die Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz hat bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt erstattet.