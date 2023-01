Kultur in Meerbusch Altes Küsterhaus zeigt fantastische Wesen

Im Alten Küsterhaus startet am heutigen Freitag (27. Januar) eine Ausstellung mit Arbeiten das Kölner Künstlers Dominik Sartor. Die Vernissage an der Düsseldorfer Straße 6 in Büderich beginnt um 18.30 Uhr. Die Ausstellung läuft bis zum 12. März und ist sonntags immer von 11-15 Uhr geöffnet oder nach Vereinbarung.